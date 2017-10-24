Последовательная политика санкций приведет к тому, что Россия оставит оккупированные территории Донбасса и вернет аннексированный Крым. Как передает польское издание Polska Agencja Prasowa, об этом сообщил польский президент Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте в Хельсинки.

«Последовательная политика санкций против России имеет важное значение в преодолении вооруженных конфликтов. Санкции должны привести к тому, что Россия прекратит войну на Донбассе, которую она же и спровоцировала. Москва также должна отказаться от аннексии украинского Крыма и агрессивной имперской политики», – заявил Дуда.

По словам польского президента, ответом НАТО на агрессивную политику России является укрепление присутствия Альянса на восточном фланге.

Президент Украины Петр Порошенко во время рабочего визита в США для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН встретился с президентом Польши Анджеем Дудой. Стороны уделили значительное внимание реализации Минских договоренностей, развитию событий на Донбассе и соблюдению прав человека в аннексированном Крыму.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».