Правительственные войска наступают на позиции курдов на севере Ирака

На севере Ирака правительственные военные формирования наступают на позиции курдских сил пешмерга, сообщает Reuters.

Военная операция проводится около нефтяного терминала в районе границы с Турцией. На данный момент военные действия идут на территории спорной провинции Киркук, которую отряды пешмерга отбили в 2014 году у боевиков «Исламского государства».

Также известно, что курдские отряды потерпели существенное поражение в 40 километрах от пограничного района Фиш-Хабур.

Премьер-министр Ирака Хайдар аль-Абади приказал армии и лояльным ему силам вернуть под контроль Багдада не только Киркук, но и пропускные пункты на турецкой границе, находящиеся в пределах курдской автономии.

Багдад стремится изменить баланс сил в свою пользу после того, как 25 сентября на референдуме в Курдском автономном районе 93 процента голосовавших высказались за независимость от Ирака.

Парламент курдской автономии 23 октября перенес на 8 месяцев досрочные выборы, которые были запланированы на 1 ноября в связи с тем, что политические партии не выдвинули кандидатов ни в парламент, ни на пост президента.