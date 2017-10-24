Доступность ссылки

logo-print
Все сайты RFE/RL
текст для поиска...
Новости

Правительственные войска наступают на позиции курдов на севере Ирака

На севере Ирака правительственные военные формирования наступают на позиции курдских сил пешмерга, сообщает Reuters.

Военная операция проводится около нефтяного терминала в районе границы с Турцией. На данный момент военные действия идут на территории спорной провинции Киркук, которую отряды пешмерга отбили в 2014 году у боевиков «Исламского государства».

Также известно, что курдские отряды потерпели существенное поражение в 40 километрах от пограничного района Фиш-Хабур.

Премьер-министр Ирака Хайдар аль-Абади приказал армии и лояльным ему силам вернуть под контроль Багдада не только Киркук, но и пропускные пункты на турецкой границе, находящиеся в пределах курдской автономии.

Багдад стремится изменить баланс сил в свою пользу после того, как 25 сентября на референдуме в Курдском автономном районе 93 процента голосовавших высказались за независимость от Ирака.

Парламент курдской автономии 23 октября перенес на 8 месяцев досрочные выборы, которые были запланированы на 1 ноября в связи с тем, что политические партии не выдвинули кандидатов ни в парламент, ни на пост президента.

FACEBOOK КОММЕНТАРИИ:

Recommended

Наверх
XS
SM
MD
LG