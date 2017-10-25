Власти Алушты снесут первые 6 торговых объектов на набережной

Подконтрольный Кремлю городской совет Алушты подтвердил решение о сносе первых шести объектов на центральной набережной и в Профессорском уголке города. Об этом сообщает российское издание «Крыминформ» со ссылкой на заместителя главы администрации Алушты Алексея Боярчука.

«Мы докладывали о 20 таких объектах. Комиссия в данный момент нашла основания для сноса шести объектов, в истории которых были явные нарушения законодательства», – цитирует издание Алексея Боярчука.

Боярчук отметил, что объекты снесут на основании положения об особых зонах города. При этом, в Профессорском уголке в такую зону попала практически вся плотно застроенная прибрежная территория.

Собственникам шести зданий власти города отвели 45 дней на самостоятельный демонтаж объектов.

В аннексированном Крыму и Севастополе местные власти борются с коммерческими строениями, которые объявили незаконными, в том числе под снос идут магазины, кафе, торговые палатки на рынках и пансионаты.

В результате рейда, проведенного в Ялте вечером и ночью 29 сентября, ликвидировали более десяти торговых объектов.

Подконтрольное Кремлю правительство Крыма также признала самовольными постройками 19 объектов в пяти городах, в частности торговый центр «Куб» в Симферополе. Руководства муниципалитетов получили распоряжение за семь дней принять решение о сносе объектов.

Подконтрольная Кремлю администрация Севастополя 25 сентября сообщила о вручении севастопольским предпринимателям более 400 уведомлений о демонтаже торговых объектов, которые местные власти посчитали незаконными. На ликвидацию таких объектов в бюджете города российские власти заложили 10 миллионов рублей (около 4,8 миллиона гривен КР).