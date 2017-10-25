Россия в ООН заблокировала продолжение следствия о химическом оружии в Сирии

Россия заблокировала в Совете безопасности ООН принятие резолюции, которая имела целью продлить еще на год расследование по вопросу применения химического оружия в Сирии.

Россия воспользовалась своим правом вето 24 октября сразу после того, как ей не удалось отложить это голосование на месяц, чтобы получить возможность рассмотреть отчет международных инспекторов, который должны обнародовать 26 октября – с российским предложением не согласилась большинство членов Совета безопасности.

Как заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя, США, инициатор проекта резолюции, сознательно выдвинули неприемлемое для Москвы предложение, чтобы «шельмовать Россию» и «прибить к позорному столбу одну страну» (имея в виду саму Россию).

Кроме России, которая имеет право вето, против резолюции голосовала в Совбезе только Боливия, воздержались Китай и Казахстан, остальные 11 членов были за продление еще на год мандата Общего механизма расследования ООН и Организации за запрещение химического оружия в отношении химических атак в Сирии.

В отчете этого совместного расследования 26 октября должна идти речь о химической атаке в сирийском городе Хан-Шейхуне 4 апреля с применением отравляющего газа зарина, в результате которой погибли почти 90 мирных жителей, в основном женщин и детей, и пострадали еще сотни. По всем имеющимся в настоящее время данным, нападение с применением химического оружия в городе, который в то время находился под контролем оппозиции, осуществила авиация правительственных сил режима президента Сирии Башара аль-Асада. И официальный Дамаск, и Москва отвергали эти выводы и утверждали, что правительственная авиация только разрушила склад или завод химического оружия самих повстанцев, что и повлекло отравление. Специалисты по химическому оружию отвергли такую версию как невероятную из-за высокого качества ядовитого химического вещества, которой можно достичь только в промышленных условиях производства, а не в полуподпольных.

В предыдущих расследованиях этого совместного механизма уже было доказано по крайней мере три случая применения зарина сирийскими правительственными войсками в 2014-2015 годах, а также применение горчичного газа экстремистским группировкам «Исламское государство».

Россия, которая поддерживает правящий режим Сирии, уже не раз критиковала эти расследования; сирийские власти тоже отрицали, что прибегли к химическому оружию.

Нынешний случай стал уже девятым, когда Россия использовала право вето в Совете безопасности ООН в защиту сирийского режима.

После голосования постоянный представитель США в ООН Никки Хейли заявила, что Россия таким образом стала на сторону «диктаторов» и «террористов» и показала, что готова пойти на все, чтобы защитить «варварский режим Асада» от последствий постоянного использования им химического оружия.

А в Вашингтоне пресс-секретарь Государственного департамента США Гедере Науерт выразила разочарование тем, что Россия «поставила свои политические соображения выше сирийского народа, который убивают так жестоко».

Общий механизм расследования был создан Советом безопасности ООН 2015 года, 2016-го его деятельность продлили еще на год.