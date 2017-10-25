Пилоты в Болгарии на учениях бойкотируют российские истребители МиГ-29 – Миноброны

Часть болгарских военных летчиков отказываются садиться за штурвал российских истребителей МиГ-29 во время учебных полетов, ссылаясь на вопросы безопасности в устаревших самолетах. Об этом рассказал 24 октября заместитель министра обороны Болгарии Атанас Запрянов.

Министр обороны Красимир Каракаджанов обвинил пилотов, которые бойкотируют использование российских самолетов, в проведении политически мотивированной кампании. Он настаивает, что Болгария будет восстанавливать все свои МиГ-29 и около 20 российских бомбардировщиков Су-25.

Болгария присоединилась к НАТО в 2004 году, но большая часть военной техники этой страны – российская. Болгарские военно-воздушные силы имеют семь самолетов МиГ-29 в пригодном для использования состоянии.

Балканская страна объявила тендер на 770 миллионов евро, чтобы заменить российские самолеты восемью новыми истребителями.

Ранее временное правительство, назначенное президентом Руменом Радевым, решило, что Болгария будет покупать самолеты Gripen шведского производства. Но парламентский комитет в июне ветировал это решение, предложив взамен купить в Португалии применяемые американские истребители F-16 и самолеты Eurofighter Typhoons.