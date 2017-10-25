Правозащитники в Нью-Йорке работают над новой резолюцией ООН о правах человека в Крыму

Украинские и международные правозащитники начали работу с целью принятия новой резолюции ООН о ситуации с правами человека в аннексированном Россией Крыму. Встречи и консультации с представительствами разных стран в ООН пройдут в Нью-Йорке с 25 октября, об этом сообщила руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.

Правозащитники обсудят механизмы защиты прав человека в Крыму и прекращения незаконного призыва в армию, а также военной пропаганды.

«Особое внимание будем уделять проблемам политзаключенных – их освобождения и медицинской помощи, и платформы переговоров для этого; а также игнорированию Россией решения Международного суда ООН о применении временных мер к России, среди которых необходимость отмены решения о запрете Меджлиса крымскотатарского народа и обеспечения доступа крымчан к украинскому образованию. Россия не только не исполнила эти требования, но и ухудшила ситуацию», – отметила Скрипник.

Также запланировано публичное мероприятие на тему Крыма и новой резолюции совместно с постоянным представительством Украины в ООН.

Крымская правозащитная группа в начале октября обратилась к крымчанам с просьбой сообщать о фактах призыва на срочную службы в российскую армию с территории аннексированного полуострова.

После аннексии Крыма российские власти четвертый год подряд продолжают набор крымчан в ряды своей армии. Массированной пропагандой службы в Вооруженных силах России сопровождаются многие массовые мероприятия на полуострове. Крымчан на улицах зазывают на службу в российскую армию вопреки международному законодательству и решениям Генассамблеи ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».