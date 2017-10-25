В США республиканцы хотят расследовать урановую сделку с Россией

Республиканцы в Конгрессе США объявили о расследовании заключенного во время президентства Барака Обамы соглашения, согласно которому российская государственная компания «Росатом» купила канадскую компанию Uranium One, которая осуществляла около 20 процентов поставок урана в США.

24 октября конгрессмены-республиканцы заявили, что стремятся узнать, была ли эта договоренность полностью расследована ФБР и другими правоохранительными органами США до того, как соглашение было заключено в 2010 году. Председатель юридического комитета Сената Чак Грассли заявил в сети Twitter, что министерство юстиции США должно назначить специального советника для расследования урановой сделки.

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе сетовал, что средства массовой информации игнорируют урановую сделку 2010 года, сосредоточив внимание на том, сговаривались ли с Россией активисты его избирательной кампании в 2016 году.

«Вот это ваш настоящий русский сюжет. Не история, где говорят о заговоре, а ничего не было», – сказал Трамп.

Демократы считают, что новое расследование является попыткой отвлечь внимание от расследования предполагаемого вмешательства России в выборы 2016 года, что уже на протяжении месяцев продолжается в Конгрессе и в министерстве юстиции.