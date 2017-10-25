Собчак: судить меня и Сулеймана Кадырова за мнение по Крыму нельзя

Российская телеведущая Ксения Собчак, которая объявила о намерении участвовать в выборах президента России в 2018 году, считает за, что ее и крымскотатарского активиста Сулеймана Кадырова нельзя судить за высказывания о Крыме. Так Собчак прокомментировала «РИА Новости» произнесенные накануне в рамках пресс-конференции слова о положении аннексированного Россией Крыма.

«В законе сказано, что подсудны призывы к отделению или нарушению территориальной целостности. В законе нет ни слова о констатации факта и даже о высказывании своего мнения, не совпадающего с государственным. Судить меня за это нельзя и Сулеймана Кадырова нельзя тоже. Все люди, которых осудили за это, – политзаключенные и невиновны. Именно для этого я участвую в кампании, чтобы их нельзя было незаконно осудить в тишине», – сказала Собчак.

Российская телеведущая Ксения Собчак 24 октября в ходе своего программного заявления о выборах президента России заявила, что, аннексировав Крым, Россия нарушила свои обязательства, но этот вопрос надо обсуждать, поскольку на полуострове «находится большое количество россиян».

«С точки зрения международного права, Крым – украинский. Точка», – произнесла Собчак.

Крымское управление ФСБ России 18 октября предъявило обвинительный акт крымскотатарскому активисту Сулейману Кадырову. Российское следствие обвиняет Кадырова по части 2 статьи 280.1 Уголовного кодекса России – «публичный призыв к нарушению целостности России». Сам Кадыров отрицает обвинения.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».