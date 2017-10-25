Украина поднялась в рейтинге Всемирного банка Doing Business – Порошенко

Украина улучшила свои позиции в рейтинге легкости ведения бизнеса по версии Всемирного банка Doing Business на четыре позиции и поднялась на 76-е место. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Twitter.

«Украина поднялась еще на четыре позиции в ежегодном рейтинге Doing Business. Теперь мы семьдесят шестые среди 190 стран», – написал Порошенко.

Минэкономразвития прогнозировало, что Украина может подняться в рейтинге легкости ведения бизнеса Всемирного банка Doing Business 2018 на 10 позиций – до 70-го места, которое потенциально может приносить в страну ежегодно дополнительно миллиард долларов инвестиций.