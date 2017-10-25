В Крыму суд оставил под стражей фигуранта «дела Хизб ут-Тахрир» Тимура Абдуллаева

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма оставил под арестом фигуранта «дела Хизб ут-Тахрир» Тимура Абдуллаева. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, 25 октября суд отклонил апелляционную жалобу на арест Абдуллаева, которую подал от имени обвиняемого адвокат Эмиль Курбединов.

Суд оставил в силе арест до 11 декабря Тимура Абдуллаева, которого обвиняют в принадлежности к запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир».

«Традиционно суд прошел в закрытом режиме, даже на оглашение решения, несмотря на мое ходатайство, никого не пустили», – сообщил Курбединов.

В среду 25 октября Верховный суд Крыма рассмотрит ряд апелляционных жалоб на аресты фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир». Всего по этому делу в Крыму проходит 25 человек. Тимур Абдуллаев был задержан вместе еще с четырьмя жителями Симферопольского района в октябре 2016 года.

Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».