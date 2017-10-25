Археологи из России нашли в Белогорском районе Крыма мост времен Екатерины II

Сотрудники Института археологии Российской академии наук обнаружили в Белогорском районе Крыма каменный мост, который, вероятнее всего, был построен к путешествию императрицы Екатерины II на полуостров в конце XVIII века. Об этом в среду сообщает российский Институт археологии.

«В Белогорском районе Крыма у деревни Некрасово (ранее – Мелек – КР) сотрудники экспедиции обнаружили памятник дорожного строительства совсем другой эпохи – «Малый каменный мост». Его возведение можно предварительно отнести к концу XVIII века, к времени знаменитого путешествия Екатерины II в недавно присоединенные к России южные регионы», – говорится в сообщении.

Археологи обнаружили арочный однопролетный мост во время раскопок неподалеку от строящейся трассы «Таврида». Сооружение было возведено через ручей Ашиль, который раньше протекал в этом месте, но в конце XIX века пересох. Длина сложенного из камня моста – около 30 метров, а ширина – примерно 8 метров, ширина арки – не более 2 метров. В XIX веке мост несколько раз перестраивался.

Год 2017 отмечен для Крыма годовщиной визита на территорию полуострова императрицы Екатерины II – 230 лет.

Поездка императрицы продолжалась с января по июль 1787 года.Маршрут императрицы пролегал через Перекоп, Ак-Мечеть, Севастополь, Бахчисарай, Карасубазар в Феодосию. К приезду Екатерины по распоряжению Потемкина повсюду ремонтировали и строили мосты, дороги и здания, вдоль маршрута устанавливались каменные дорожные знаки – так называемые «екатерининские мили».

В Министерстве культуры Украины заявляли о планах обратиться к ряду международных организаций с просьбой отреагировать на незаконные раскопки, которые российские археологи продолжают проводить на территории аннексированного Крыма.

До этого, в феврале 2017 года, в Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО призывали страны-партнеры отправить мониторинговую миссию на территорию аннексированного Россией Крыма.