Кто остановит Россию? Интервью с Николаем Давидюком – Радио Крым.Реалии

Для чего Россия пытается дестабилизировать обстановку в Европейском Союзе? Какие способы при этом использует российское руководство? Как Россия продвигает в Европе идею признания «российского статуса» аннексированного Крыма и кто может этому помешать?

Об этом – в проекте «Дневное шоу» в эфире Радио Крым.Реалии с 12:10 до 12:40. Гость студии – украинский политолог Николай Давидюк. Ведущий – Александр Янковский.

С 4 сентября началось вещание Радио Крым.Реалии в FM-диапазоне на частоте 105,9 МГц. Теперь вещание на украинском и русском языках ведется в течение 24 часов в сутки.

В то же время, Радио Крым.Реалии совместно с Национальной общественной радиокомпанией Украины продолжает вещание на Крым на средних волнах АМ на частоте 549 кГц.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.