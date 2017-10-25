В России утверждают, что Керченский мост построен наполовину

Руководство Росавтодора утверждает, что строительство Керченского моста «выполнено более чем на 50 процентов». Такое заявление сделал 25 октября заместитель руководителя «Федерального дорожного агентства» соседней России Игорь Астахов.

По его словам, строительство моста в Керченском проливе является «главным объектом текущего и следующего года», информирует ТАСС.

«Нет никаких сомнений, что к концу 2018 года движение по автодорожной части уже будет запущено», – подчеркнул заместитель руководителя Росавтодора.

О необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма – в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию – летом 2019-го.

Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году – после аннексии Крыма Россией.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».