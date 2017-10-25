Суд в Киеве продолжил рассмотрение дела Януковича

Оболонский районный суд Киева 25 октября продолжил рассмотрение по существу дела бывшего президента Украины Виктора Януковича по обвинению в государственной измене.

В начале заседания государственный адвокат Максим Герасько, предоставленный подсудимому, заявил, что не успел ознакомиться со всеми томами дела, и призвал суд перенести рассмотрение дела.

Прокуроры отметили, что адвокат изучил те тома дела, по которым будут рассматриваться доказательства 25 октября. Адвокат Герасько сазал, что не намерен участвовать в этой процедуре.

На предыдущем заседании 19 октября Герасько заявил, что в российском Ростове, куда он ездил на прошлой неделе, ему не удалось встретиться со своим подзащитным.

Кроме того, адвокат попросил суд объявить перерыв в заседании, чтобы еще раз попытаться встретиться с Януковичем в Ростове-на-Дону. Суд это ходатайство не удовлетворил.

Оболонский районный суд Киева в конце июня перешел к заочному рассмотрению дела по обвинению в государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.

Янукович является фигурантом нескольких уголовных дел в Украине, в частности относительно превышения им полномочий с ноября 2013 года по февраль 2014 года, о массовых убийствах активистов Майдана, а также по факту захвата им государственной власти в 2010 году.

Экс-президент Украины, который сбежал в Россию после расстрелов протестующих на Майдане, обвинения отвергает.