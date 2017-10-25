В Москве после нападения умер оппозиционный активист

В Москве в больнице скончался активист движения «Солидарность» Алексей Строганов. Об этом написал в социальных сетях лидер оппозиционного движения Илья Яшин.

Строганов попал в больницу и был в коме после того, как его ударили железной трубой по голове.

«Он два месяца назад исчез и не выходил на связь. О том, что случилось, стало известно только вчера», – сообщил оппозиционер.

Подробностей нападения на активиста или возможных мотивов Яшин не приводит, но указывает, что уголовное дело до сих пор не возбуждено.

Помимо участия в оппозиционном движении, Алексей Строганов был членом территориальной избирательной комиссии Красносельского района Москвы. Депутаты муниципального округа «Красносельский», который после выборов в сентябре возглавляет Яшин, намерены обсудить запрос с требованием возбудить дело после нападения на Строганова.

15 сентября было совершено похожее нападение на Николая Ляскина, координатора московского штаба политика Алексея Навального. Его несколько раз ударили по голове железной трубой. Оппозиционер имеет сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Полиция завела дело по статье «хулиганство».