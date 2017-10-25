В Крыму мать арестованных по «делу Хизб ут-Тахрир» братьев Узеира и Тимура Абдуллаевых Диляра в письме обратилась к президенту России Владимиру Путину с требованием прекратить преследования крымских татар на полуострове и освободить задержанных.

Копией обращения к российскому президенту располагает редакция Крым.Реалии.

«Прекратите это насилие, унижение нашего народа. Чего вы добиваетесь? Всем известно – в Крыму нет никаких террористов, нет никаких организаций. Сфабриковываются организации, сфабриковываются уголовные дела, выносятся сфабрикованные приговоры. И если это не 1937 год, то складывается мнение: убирают таким методом крымских татар, мусульман. Их можно обвинить, их можно уничтожать, и если мусульманин – значит террорист. Закрытые судебные заседания – это нарушение принципов гласности, значит, боятся правды. Мы требуем прекратить гонение мусульман, прекратить репрессии в отношении крымских татар, отпустить из тюрем мусульман», – написала Диляра Абдуллаева российскому президенту.

Как сообщает корреспондент Радио Свобода, письмо Диляры Абдуллаевой было отправлено в администрацию президента России на Ильинке в Москве 23 октября.

Братья Узеир и Тимур Абдуллаевы были задержаны в Симферопольском районе Крыма в октябре 2016 года по обвинению в участии в организации Хизб ут-Тахрир, запрещенной в России.

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма 25 октября оставил под арестом до 11 декабря фигуранта «дела Хизб ут-Тахрир» Тимура Абдуллаева.

Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».