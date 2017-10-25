В Турции по обвинению в терроризме судят правозащитников

В турецком Стамбуле 25 октября начинается судебный процесс над 11 правозащитниками, которых обвиняют в терроризме, стремлении создать «хаос в обществе» и членстве в «вооруженной террористической организации». Этим людям грозит до 15 лет лишения свободы.

Среди обвиняемых активистов два ведущих деятеля международной правозащитной организации Amnesty International в Турции, а также гражданин Германии и гражданин Швеции.

Берлин назвал дело «абсурдным». Представительство Amnesty International в Лондоне заявило, что активисты были задержаны «без причины, за исключением их веры в права человека».

Десять из этих людей оказались за решеткой в июле 2017 года – после полицейского рейда на семинар, который проводили правозащитники.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ввел чрезвычайное положение после попытки переворота в июле 2016 года. В нем турецкие власти обвинили исламского клирика Фетхуллаха Гюлена. Сам Гюлен, который живет в США, отрицает причастность к мятежу.