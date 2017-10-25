Суд в Крыму оставил в силе арест фигурантов симферопольского «дела Хизб ут-Тахрир»

Подконтрольный России Верховный суд Крыма отклонил апелляционные жалобы на аресты фигурантов симферопольского «дела Хизб ут-Тахрир» Эмиля Джемаденова и Айдера Салединова. Судебные заседания прошли в закрытом режиме, родных и журналистов не пустили на оглашение решения суда, несмотря на ходатайство стороны защиты, сообщает корреспондент Радио.Свобода.



Основанием для отказа отменить арест Джемаденову и Салединову стали заявления следователя о том, что обвиняемые якобы могут покинуть полуостров, повлиять на свидетелей и уничтожить вещественные доказательства, изъятые сотрудниками ФСБ во время обысков в октябре 2016 года и хранящиеся в управлении ФСБ по Крыму и Севастополю.

«В суде первой инстанции интересы Джемаденова представлял адвокат по назначению. В разговоре с Эмилем он отметил, что на месте судьи не стал бы церемониться с задержанными мусульманами, а «посадил бы их без разговоров». Известно, что адвокат ранее работал в украинской прокуратуре. Вот такие у нас «коллеги», – рассказал адвокат Эдем Семедляев.

25 октября Верховный суд Крыма рассматривает целый ряд апелляционных жалоб на арест фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир», организации, запрещенной в России и подконтрольном ей аннексированном Крыму. Из всех обвиняемых в суд доставили лишь Тимура Ибрагимова, задержанного в октябре этого года в Бахчисарае. Остальные участвуют в судебных заседаниях с помощью видео-конференц связи.

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма 9 октября продлил сроки содержания под стражей пятерым фигурантам симферопольского «дела Хизб ут-Тахрир» до 11 декабря 2017 года.

Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».