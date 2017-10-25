Ни Умеров, ни Чийгоз Путина о помиловании не просили – адвокат

Лидеры крымскотатарского национального движения Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров, осужденные в аннексированном Крыму и переданные в Турцию, прошения о помиловании у президента России Владимира Путина не просили. Об этом Крым.Реалии рассказал адвокат Николай Полозов.

«Ни Ахтем Чийгоз, ни Ильми Умеров никаких заявлений с просьбами о помиловании, об амнистии или еще о чем-либо не подписывали и не писали. Они герои крымскотатарского народа, украинские политзаключенные, для которых моральные принципы и совесть выше даже собственной свободы. Это не те люди, которых можно поставить на колени и заставить писать милости к российскому государству», – сказал адвокат.

Лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в аннексированном Крыму, днем 25 октября передали Турции.

Подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд 27 сентября приговорил Умерова к двум годам колонии-поселения. Также ему запрещено два года заниматься публичной деятельностью и выступать в СМИ. При этом прокурор просил для Умерова условное лишение свободы на 3 года и 6 месяцев с испытательным сроком на три года и запретом на три года заниматься публичной и преподавательской деятельностью. Умерова обвиняли в публичных призывах к сепаратизму. Он называл возбужденное против него уголовное дело политически мотивированным.

Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма приговорил к 8 годам колонии одного из лидеров крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза. Сам Чийгоз слушал приговор в СИЗО Симферополя по видеосвязи.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривал в рамках «дела 26 февраля»после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.