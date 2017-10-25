Народный депутат Украины Мустафа Джемилев раскрыл детали освобождения Умерова и Чийгоза.
«Около 10.30 часов адвокат Николай Полозов сообщил, что Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова вывезли в аэропорт. ФСБшники сказали, что якобы для подписания протокола о передаче Чийгоза и Умерова турецкой стороне в соответствии с договоренностями Турции и России. Потом они отправились в Анапу», – рассказал о ходе событий Джемилев в эфире телеканала ATR.
По его словам, в 13.30 он получил SMS о том, что самолет из Анапы направился в Анкару. По информации Джемилева, затем Чийгоз и Умеров отправятся в Украину. Политик добавил, что освобождение его соратников – это результат переговоров Путина и Эрдогана.
Одним из первых об освобождении Умерова и Чийгоза сообщил их адвокат Николай Полозов.
Поступают сообщения о том, что из Анкары Чийгоз и Умеров должны отправится в Киев. Корреспонденты Крым.Реалии выясняют, когда и в какой аэропорт должны прибыть лидеры крымских татар.
Известно, что Ильми Умеров вылетел из Крыма 25 октября в Турцию. С семьей он виделся еще утром, однако, какие действия будут предприняты далее, пока неизвестно. Об этом Крым.Реалии рассказала дочь Умерова Айше.
«Пока мы знаем только то, что они (Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз – КР) приземлились в Анкаре, пока о дальнейших планах ничего не знаем. Он (отец Ильми Умеров – КР) написал сообщение, что они в Турции. О безопасности не могу ничего сказать, мы видели его последний раз утром», – сказала Айше Умерова.
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