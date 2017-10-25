​Народный депутат Украины Мустафа Джемилев раскрыл детали освобождения Умерова и Чийгоза.

«Около 10.30 часов адвокат Николай Полозов сообщил, что Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова вывезли в аэропорт. ФСБшники сказали, что якобы для подписания протокола о передаче Чийгоза и Умерова турецкой стороне в соответствии с договоренностями Турции и России. Потом они отправились в Анапу», – рассказал о ходе событий Джемилев в эфире телеканала ATR.

По его словам, в 13.30 он получил SMS о том, что самолет из Анапы направился в Анкару. По информации Джемилева, затем Чийгоз и Умеров отправятся в Украину. Политик добавил, что освобождение его соратников – это результат переговоров Путина и Эрдогана.