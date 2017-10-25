Дочь Умерова: о дальнейших планах и судьбе отца пока ничего неизвестно

Лидер крымскотатарского национального движения Ильми Умеров вылетел из Крыма 25 октября в Турцию, с семьей виделся еще утром, однако, какие действия будут предприняты далее пока неизвестно. Об этом Крым.Реалии рассказала дочь Умерова Айше.

«Пока мы знаем только то, что они (Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз – КР) приземлились в Анкаре, пока о дальнейших планах ничего не знаем. Он (отец Ильми Умеров – КР) написал сообщение, что они в Турции. О безопасности не могу ничего сказать, мы видели его последний раз утром», – сказала Айше Умерова.

Лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в аннексированном Крыму, 25 октября передали Турции.

Подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд 27 сентября приговорил Умерова к двум годам колонии-поселения, ему запрещено два года заниматься публичной деятельностью и выступать в СМИ. Умерова обвиняли в публичных призывах к сепаратизму. Он называл возбужденное против него уголовное дело политически мотивированным.

Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма приговорил к 8 годам колонии одного из лидеров крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза. Он был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Российские власти аннексированного Крыма обвинили Чийгоза в организации массовых беспорядков.