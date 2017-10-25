1\8 Кубка Украины: «Таврия» проиграла «Мариуполю» со счетом 0:5

В среду, 25 октября, возрожденный на материковой Украине футбольный клуб «Таврия» в домашнем матче проиграл клубу «Мариуполь» в 1\8 Кубка Украины по футболу. Матч закончился со счетом 0:5.

В составе «Мариуполя» в ворота «Таврии» забил на 36 и 90 минуте нападающий Андрей Борячук, на 53 – полузащитник Вячеслав Танковский, на 73 и 83 – полузащитник Андрей Коробенко.

На 88 минуте полузащитник «Мариуполя» Руслан Кисиль не реализовал пенальти.

Симферопольский футбольный клуб «Таврия» 20 сентября обыграл в дополнительное время представителя украинской Премьер-лиги кропивницкую команду «Зирка» и прошел в 1/8 финала Кубка Украины по футболу. Матч закончился со счетом 3:2.

Клуб «Таврия» 21 июня 2017 года аттестовали для участия во Второй лиге Украины.



Работа Федерации футбола Крыма возобновлена на материковой Украине с августа 2016 года.



Симферопольский футбольный клуб «Таврия» в 2016 году включили в Чемпионат Украины среди любителей. Главным тренером команды назначен Сергей Шевченко, президент клуба – Сергей Куницын. До российской аннексии Крыма клуб играл в Премьер-лиге Украины.