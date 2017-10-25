Ирина Геращенко: ФСБ России требовала, чтобы Умеров и Чийгоз просили помилования Путина

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко раскрыла подробности передачи Турецкой Республике лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в аннексированном Крыму. По ее словам, ФСБ России требовала, чтобы Умеров и Чийгоз просили помилования Путина, но они отказались.

«Мустафа Джемилев в отчаянии в Страсбурге, во время визита президента Порошенко и разговора с ним, сказал, что этого никогда не будет. Мы гордимся Чийгозом и Умеровым, они действительно несокрушимые. И все эти долгие дни украинская и турецкая дипломатии делали все, чтобы не было никаких предпосылок о челобитной, потому что эти герои бы никогда ничего подобного Путину не писали бы», – говорится в сообщении Геращенко в Фейсбуке 25 октября.

По ее словам, о том, что в ближайшее время удастся освободить Чийгоза и Умерова, «посвященные знали еще несколько недель назад», и что участие в этом принимали президент Украины Петр Порошенко и национальный лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

«В частности, спасибо всей украинской делегации в ПАСЕ, которая знала это в Страсбурге, и держала эту важную тайну, чтобы не сорвалось. Только единицы знают, сколько переговоров президента Порошенко с участием нашего дорогого Мустафы Джемилева, сколько раундов встреч произошло и в Нью-Йорке, где наша делегация ставила вопросы заложников как приоритетные, и президент просил коллегу Эрдогана подключиться к освобождению, и при закрытых встречах президентов Порошенко и Эрдогана в Киеве», – отметила Ирина Геращенко.

Лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в аннексированном Крыму, днем 25 октября передали Турции.

Президент Украины Петр Порошенко 25 октября поблагодарил президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана за его усилия в освобождении осужденных в Крыму лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова.

Подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд 27 сентября приговорил Умерова к двум годам колонии-поселения. Также ему запрещено два года заниматься публичной деятельностью и выступать в СМИ. При этом прокурор просил для Умерова условное лишение свободы на 3 года и 6 месяцев с испытательным сроком на три года и запретом на три года заниматься публичной и преподавательской деятельностью. Умерова обвиняли в публичных призывах к сепаратизму. Он называл возбужденное против него уголовное дело политически мотивированным.

Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма приговорил к 8 годам колонии одного из лидеров крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза. Сам Чийгоз слушал приговор в СИЗО Симферополя по видеосвязи.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривал в рамках «дела 26 февраля»после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.