Чийгоз и Умеров, переданные из Крыма в Турцию, прибыли спецрейсом в Анкару – Джеппар

Лидеры крымскотатарского национального движения Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров, переданные из Крыма в Турецкую Республику, прибыли спецрейсом в Анкару, сообщила Крым.Реалии первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар.

По ее словам, на данный момент не известно, когда Чийгоз и Умеров прибудут в Киев.

«Они находятся в Турции в статусе гостей. Мы подозреваем, что им предложат медицинское обследование, и не знаем, согласятся ли они пройди обследование, или нет. От этого зависит, приедут ли они в Киев сейчас или через пару дней», – рассказала Эмине Джеппар.

Она подчеркнула, что передача крымскотатарских лидеров турецкой стороне и снятие с них всех обвинений является прецедентом, и стало возможным благодаря тому, что украинский президент Петр Покрошено на встречах с мировыми лидерами постоянно поднимал вопрос освобождения крымских политузников.

«Мы очень хотим верить, что этот процесс не будет останавливаться», – добавила она, подчеркнув, что в Украине надеются на дальнейшее освобождение крымских политзаключенных.

Лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в аннексированном Крыму, днем 25 октября передали Турции.

Президент Украины Петр Порошенко 25 октября поблагодарил президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана за его усилия в освобождении осужденных в Крыму лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова.

Подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд 27 сентября приговорил Умерова к двум годам колонии-поселения. Также ему запрещено два года заниматься публичной деятельностью и выступать в СМИ. При этом прокурор просил для Умерова условное лишение свободы на 3 года и 6 месяцев с испытательным сроком на три года и запретом на три года заниматься публичной и преподавательской деятельностью. Умерова обвиняли в публичных призывах к сепаратизму. Он называл возбужденное против него уголовное дело политически мотивированным.

Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма приговорил к 8 годам колонии одного из лидеров крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза. Сам Чийгоз слушал приговор в СИЗО Симферополя по видеосвязи.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривал в рамках «дела 26 февраля»после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.