Чубаров: освобождению Умерова и Чийгоза содействовали в Европе, США и других странах мира

Освобождение лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза произошло благодаря содействию депутатов Европарламента, ПАСЕ, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, других международных организаций, украинских дипломатов, ведущих политиков европейских стран, США, Канады и многочисленных организаций крымскотатарской и украинской диаспоры по всему миру. Такое заявление сделал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров 25 октября.

«Выражаю искреннюю благодарность всем международным партнерам и неравнодушным людям, которые выступают в поддержку крымских татар, немедленной деоккупации Крыма и восстановления государственного суверенитета Украины на полуострове. От имени Меджлиса крымскотатарского народа выражаю особую благодарность президенту Украины Петру Порошенко и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за совершенные ими усилия по освобождению Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова», – отметил Чубаров.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа выразил надежду на «скорое освобождение всех политзаключенных Крыма – крымских татар, этнических украинцев, всех, кто преследуется российской оккупационной властью».

Лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в аннексированном Крыму, днем 25 октября передали Турции.

Президент Украины Петр Порошенко 25 октября поблагодарил президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана за его усилия в освобождении осужденных в Крыму лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова.

Подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд 27 сентября приговорил Умерова к двум годам колонии-поселения, ему запрещено два года заниматься публичной деятельностью и выступать в СМИ. Умерова обвиняли в публичных призывах к сепаратизму. Он называл возбужденное против него уголовное дело политически мотивированным.

Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма приговорил к 8 годам колонии одного из лидеров крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза. Он был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Чийгоза обвинили в организации массовых беспорядков.