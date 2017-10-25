Саакашвили получил от Администрации президента документы о потере гражданства

Лидер партии «Движение новых сил», экс-председатель Одесской областной государственной администрации и бывший президент Грузии Михеил Саакашвили сообщает, что получил от Администрации президента Украины документы о потере им украинского гражданства.

По словам Саакашвили, он планирует обжаловать это в суде. «Я иду в суд сегодня или завтра. Наконец мы получили документы от Администрации президента по вопросам гражданства. И мы будем обжаловать лишение меня гражданства», – заявил Саакашвили 25 октября в здании Государственной миграционной службы Украины в Киеве.

24 октября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Государственная миграционная служба отказала Михеилу Саакашвили в статусе беженца, которого он добивался. По словам Луценко, в суд с обжалованием этого решения Саакашвили не обращался, и теперь отсутствуют «какие-либо специальные обстоятельства», которые могли бы предотвратить его депортацию или экстрадиции в Грузию.

Саакашвили в ответ заявил, что Государственная миграционная служба Украины не ответила на его запрос о защите и не предоставляла ему никаких документов, которые бы оспаривали его право находиться в Украине.

В ГТСУ на это ответили, что из-за того, что сейчас Саакашвили «игнорирует вопрос урегулирования своего правового статуса в Украине», это «дает обоснованные основания компетентным органам осуществлять процедурные мероприятия по его оставлении территории Украины исключительно в рамках действующего законодательства». В миграционной службе напомнили, что в рассмотрении заявления о предоставлении так называемого дополнительной защиты от имени Саакашвили отказали в связи с нарушениями при подаче этого заявления: она была не надлежащей формы, к тому же принесли ее в канцелярию Главного управления ДМС во Львовской области четверо неизвестных, не показали свои лица, тогда как закон «О беженцах и лицах, нуждающихся в дополнительной или временной защите» требует, чтобы такие заявления подавались лично или через законного представителя.

Против Саакашвили нарушены четыре уголовных дела в его родной Грузии, которая уже длительное время добивается от Украины его выдачи.

В конце июля президент Петр Порошенко подписал указ о прекращении Саакашвили гражданства Украины, по сообщениям, из-за сознательного представления ложных сведений при приобретении украинского гражданства.