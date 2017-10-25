В России после 20 суток ареста вышел на свободу председатель кампании Навального

В России после 20 суток административного ареста на свободу вышел Леонид Волков, председатель предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального.

29 сентября Волкова задержали в Нижнем Новгороде. 2 октября суд арестовал его на 20 суток по обвинению в призывах к несанкционированному митингу.

Через три дня Волкова отпустили, его дело отправили на новое рассмотрение, однако сам оппозиционер снова был задержан – его обвинили в призывах к участию во всероссийской акции протеста 7 октября и арестовали.

Ранее на свободу вышел Алексей Навальный. Он также провел в изоляторе 20 суток по административному делу о митинге в Нижнем Новгороде.

Алексей Навальный ранее заявил, что намерен баллотироваться на пост президента России на выборах 2018 года, хотя официально избирательная кампания еще не начиналась. Навальный также заявляет, что власть России боится его и хочет сорвать его кампанию.

В Центральной избирательной комиссии России уже не раз заявляли, что Навальный вообще не будет иметь права баллотироваться, имея непогашенные судимости. Кроме того, там обращали внимание, что противозаконным является и фактическое ведение избирательной кампании до ее официального начала.