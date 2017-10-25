Врачи в Турции осмотрели Умерова и Чийгоза – Айше Умерова

В Турции врачи провели медицинский осмотр освобожденных лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза сразу после их прибытия в Анкару. Об этом сообщает активистка и дочь Ильми Умерова Айше на своей странице в Фейсбуке 25 октября.

«Они в Анкаре, у них все хорошо, их встретили, по словам отца, дипломаты и турецкие военные. Сразу же врачи провели медосмотр, потому что у обоих есть проблемы со здоровьем, а папа последние 5 дней провел в больнице, оттуда его сегодня утром и забрали. Для папы уже нашли местные аналоги всех его лекарств, потому что полет этот получился весьма неожиданным для нас и необходимых таблеток у него с собой не было», – написала она.

Умерова уточняет, что, «если все будет нормально», ее отца и Ахтема Чийгоза могут доставить в Киев уже в четверг, 26 октября.

Лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в аннексированном Крыму, днем 25 октября передали Турции.

Президент Украины Петр Порошенко 25 октября поблагодарил президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана за его усилия в освобождении осужденных в Крыму лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова.

Подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд 27 сентября приговорил Умерова к двум годам колонии-поселения, ему запрещено два года заниматься публичной деятельностью и выступать в СМИ. Умерова обвиняли в публичных призывах к сепаратизму. Он называл возбужденное против него уголовное дело политически мотивированным.

Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма приговорил к 8 годам колонии одного из лидеров крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза. Он был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Чийгоза обвинили в организации массовых беспорядков.