В России решили проверить учебники истории на предмет событий в Украине

В России решили проверить учебники истории относительно изображения событий в Украине 2013-14 годов относительно его «подлинности и корректности с юридической и политической точки зрения», как это официально видят в Москве.

Верхняя палата российского парламента, Совет Федерации, на пленарном заседании поручила своему комитету по науке, образованию и культуре изучить такие учебники из этого обзора.

Как заявила спикер палаты Валентина Матвиенко, которая была инициатором решения, комитет «должен специально изучить разделы учебников истории, посвященные присоединению Крыма» (так в России официально называют оккупацию украинского полуострова и заявления о его вступлении в Россию – КР), и «оперативно принять меры для того, чтобы это было написано корректно с юридической, правовой, политической, гражданской, какой угодно точки зрения», которая должна соответствовать взгляду Москвы, а также «обязать Министерство образования и науки (России) немедленно это исправить».

Проверка должна касаться не только изложения материала о незаконном захвате Россией украинского Крыма, чтобы оправдать его в глазах читателей, но и сообщений о событиях на материковой части Украины, чтобы они соответствовали официальной риторике Москвы.

Сергей Цеков, которого Россия считает представителем Крыма в Совете Федерации, в частности, выразил возмущение российским учебником по истории России для 10-го класса (в России 11-летнее среднее образование). Этот учебник вполне оправдывает захват Крыма, как и поддержку Россией «повстанцев», как в нем говорится, с незаконных вооруженных сепаратистских группировок «ДНР» и «ЛНР» на части украинского Донбасса, что в книге названы «народными республиками», но пишет о том, что «революция, начавшаяся в Киеве, стала явлением международной политики». По словам Цекова, так писать нельзя, потому что в Киеве, по его словам, состоялся «кровавый путч»; Матвиенко, в свою очередь, назвала эти слова с русского учебника «просто провокационной записью».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».