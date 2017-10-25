Немецкий президент Штайнмайер обсудил с Путиным противоречия по Украине

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, находящийся с рабочим визитом в Москве, обсудил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, среди других вопросов, разногласия Берлина и Москвы о ситуации в Украине, сообщили оба президента после встречи.

Штайнмайер, известный умеренно пророссийской позицией еще на предыдущей должности министра иностранных дел Германии, выразил недовольство нынешним состоянием отношений между его страной и Россией и призвал к совместным усилиям для улучшения этих отношений, несмотря на противоречия, в первую очередь в связи с аннексией Россией украинского Крыма и ее ролью в конфликте на востоке Украины. По его словам, сейчас обе страны еще далеки от нормальных отношений.

Путин тоже выразил надежду на укрепление двусторонних отношений после нынешнего визита Штайнмайера и сообщил, что, среди прочего, обсудил с ним положение на востоке Украины. В частности, по словам Путина, они обсудили «российскую инициативу о введении миссии ООН для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ в зоне конфликта».

Сам Штайнмайер этот момент подробно не комментировал. Но накануне визита в Россию он дал интервью российскому ежедневнику «Коммерсантъ», в котором, среди прочего, отметил необходимость компромиссов по «сформулированных Украиной представлениях о привлечении сил ООН в ситуацию на востоке Украины». Он, однако, добавил тогда, что этот вопрос не будет в средоточии его внимания во время визита, потому что этим делом должно со стороны Берлина заниматься новое правительство Германии, которое будет сформировано по результатам парламентских выборов.

Из-за напряженных отношений между Россией и частью мирового сообщества, в частности Германией, что ухудшаются после начала агрессии России против Украины, визит Штайнмайера был устроен сознательно не как официальный, а как только рабочий, с формальной целью его участия в передаче одного из храмов в Москве Евангелическо-лютеранской церкви, которая берет свое происхождение из Германии.

Требование о работе миротворческой миссии ООН на всей оккупированной территории украинского Донбасса, и в первую очередь на участке границы с Россией поддерживают западные союзники Украины.

В России утверждают, что Киев своими требованиями по размещению возможной миротворческой миссии ООН и на неподконтрольном Украине участке границы с Россией якобы пытается сломать последовательность выполнения шагов Минских соглашений.

Российские дипломатические источники ранее намекали, что Москва наложит вето на ожидаемый украинский проект резолюции о миротворцах для Донбасса, если в нем будет пункт о размещении миссии на российско-украинской границе.

Президент России Владимир Путин в начале сентября заявлял, что миротворческая миссия ООН должна быть только на линии огня. Эту идею отвергли в Украине, Германии, Франции и США.

Киев заявил, что Россия пытается исказить высказанную еще в 2015 году идею Украины о введении миссии ООН на Донбасс.

Украинские дипломаты ранее сообщали, что российский проект резолюции о миротворцах предварительно обсудили в Совете безопасности ООН.

Проект не нашел поддержки, в первую очередь со стороны Украины и США. Киев готовит свой проект резолюции, согласовывая его с международными партнерами.