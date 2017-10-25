В украинские вузы в этом году поступило заметно больше крымчан, чем в 2016 году, как по упрощенной процедуре, так и в общем порядке, – утверждает начальник сектора перемещенных вузов департамента высшего образования Министерства образования и науки Украины Светлана Кретович. Такие данные она привела в эфире Радио Крым.Реалии.

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F348493469&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true">SoundCloud</a>

«В прошлом году через центры «Крым – Украина» успешно прошли 153 человека, в этом – уже 204. Попали в вузы, благодаря центрам «Донбасс – Украина», 855 человек в 2016 году и 1346 – в 2017-м. И это только те, кто воспользовался упрощенной процедурой! Можно было также закончить школу экстерном и поступать на общих основаниях. Кстати, количество обучающихся экстерном выросло в Украине в полтора раза. То есть можно утверждать, что в вузы на материке поступило гораздо больше крымчан, чем 204», – отметила чиновница.

В Украине абитуриенты из аннексированного Крыма могут поступить на бюджет в 12 украинских вузов. На базе высших учебных заведений Киева, Львова, Днепра, Херсона, Харькова и Запорожья государство создало образовательные центры «Крым – Украина». Для выпускников с полуострова действует упрощенная процедура поступления без ВНО.