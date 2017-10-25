Джемилев: Чийгоз и Умеров могут прибыть в Украину уже в четверг

Национальный лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев сообщил, что освобожденные лидеры крымскотатарского национального движения Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз могут прибыть в Киев уже в четверг, 26 октября. Об этом он сказал в эфире «5 канала».

«Я думаю, они завтра уже будут в Киеве. Завтра им предстоит встретиться с Эрдоганом или с премьер-министром, а затем они хотят приехать сюда. Там им предложили медосмотр и лечение, но они отказались. Хотят скорее сюда», – отметил Джемилев.

По словам дочери Ильми Умерова Айше, в Турции врачи провели медицинский осмотр освобожденных лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза сразу после их прибытия в Анкару.

Лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в аннексированном Крыму, днем 25 октября передали Турции.

Президент Украины Петр Порошенко 25 октября поблагодарил президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана за его усилия в освобождении осужденных в Крыму лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова.

Подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд 27 сентября приговорил Умерова к двум годам колонии-поселения, ему запрещено два года заниматься публичной деятельностью и выступать в СМИ. Умерова обвиняли в публичных призывах к сепаратизму. Он называл возбужденное против него уголовное дело политически мотивированным.

Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма приговорил к 8 годам колонии одного из лидеров крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза. Он был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Чийгоза обвинили в организации массовых беспорядков.