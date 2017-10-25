Санкции США в отношении Ирана ввели только против «деятельности на дестабилизацию» – госсекретарь

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что санкции Вашингтона в отношении Тегерана направлены только против «деятельности Ирана на дестабилизацию», но не против иранского народа и не против «законной» деловой деятельности Ирана и других стран.

Как сказал он во время пребывания с визитом в Индии, цель США – не допустить возможностей финансирования такого «злого поведения», имея в виду ракетную программу Ирана и сорвать такую деятельность, а также помешать «экспорту вооружений террористическим организациям» (вроде ливанского шиитского вооруженного движения «Хезболла») и привлечению Ирана в конфликты в Сирии и Йемене.

«Мы не боремся против иранского народа... Мы не согласны с действиями «революционного режима», – сказал Тиллерсон.

Так же, сказал он в ответ на вопрос о планах Индии инвестировать сотни миллионов долларов в иранский порт Чабагар, Вашингтон не имеет целью препятствовать «законной деловой деятельности», а этот инвестиционный проект никак не противоречащий санкциям США.

При этом, добавил Тиллерсон, США будут пытаться оказать поддержку «новым голосам внутри Ирана».

США резко критикуют Иран за его программу создания баллистических ракет. Осуществлять эту программу Совет безопасности ООН ранее запрещал Тегерану, и по условиям «ядерной сделки» 2015 года этот запрет сняли, и международные санкции, введенные из-за этой программы, сняли. Но США утверждают, что Иран своей ракетной программой, не нарушая самой «ядерной сделки», тем не менее, нарушает «дух» этого соглашения, и вводят против Ирана новые санкции из-за этой программы.