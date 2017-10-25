ДУМ АРК планирует помогать крымским политзаключенным за счет пожертвований

Духовное управление мусульман Автономной Республики Крым планирует помогать политзаключенным в аннексированном Россией Крыму за счет вакуфного (переданного на благотворительные цели) имущества. Об этом Крым.Реалии сказал муфтий ДУМ АРК Айдер Рустемов.

«Если с помощью Всевышнего нам удастся возродить вакуфную систему, первое, что мы сделаем – учредим вакуфы для семей политзаключенных», – сказал Рустемов.

Он отметил, что система вакуфов традиционно существовала у крымских татар и была окончательно уничтожена к 20 веке. По словам муфтия, сейчас перед крымскими татарами стоит задача возрождения культурного и религиозного наследия, в том числе и системы вакуфов – благотворительных пожертвований имущества или действующего бизнеса для нужд верующих. Муфтий отметил, что украинское законодательство позволяет функционирование традиционной для крымских мусульман системы пожертвований недвижимости или бизнеса.

В ноябре 2016 года общины мусульман-переселенцев из Крыма провели съезд, на котором решили создать Духовное управление мусульман Автономной Республики Крым на материковой части Украины. Муфтием был избран Айдер Рустемов. В октябре 2017 года департамент национальностей и религий Министерства культуры Украины зарегистрировали Духовное управление мусульман Автономной Республики Крым во главе с Рустемовым.