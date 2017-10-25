В США сообщили о смерти одного из первых деятелей рок-н-ролла Фэтса Домино. Как сообщили правоохранители, он умер утром во вторник, 24 октября, в своем доме в Нью-Орлеане в возрасте 89 лет из-за «естественных причин».

Фэтс Домино, как он был известен, а под настоящим именем Антуан Домино, снискал славу во всем мире, записи его песен вышли общим тиражом более чем 110 миллионов экземпляров.

Он был одним из первой группы музыкантов, имена которых внесли в Зал славы рок-н-ролла в 1986 году, вместе с Элвисом Пресли и Чаком Берри.

В свое время Домино считали соперником Пресли в неофициальном соревновании за признание «королем рок-н-ролла».

Он прожил всю жизнь в своем доме в рабочем квартале Нью-Орлеана. В последние годы Фэтс Домино практически прекратил выступать и редко появлялся на людях.