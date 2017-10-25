Россия готовится к агрессии против Украины, перебрасывая в Крым оружие – Романенко

Перебрасывая в Крым новое оружие, Россия готовится не к обороне, а к наступлению на материковую Украину, считает генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба Украины Игорь Романенко. Такое мнение он высказал в эфире Радио Крым.Реалии.

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F348493805&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true">SoundCloud</a>

«Насколько я знаю, в Феодосию до конца года планируют завести еще один дивизион комплексов ПВО С-400. Устаревшие самолеты Су-24 и Су-25 меняют на Су-30, на Черноморский флот также переводят более совершенные суда. Характер учений, которые россияне проводят на море и на севере Крыма говорят о том, что накопленное вооружение они готовят именно как средство агрессии против Украины», – отметил военный эксперт.

По словам командующего ПВО и ВВС Южного военного округа генерал-лейтенанта Виктора Севостьянова, соединения Вооруженных сил России в Крыму лидируют по оснащенности новой и модернизированной авиатехникой. Кроме того, в распоряжение российской армии на полуострове вскоре должен поступить новейший зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф». По предварительной информации, его разместят под Феодосией.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».