Депутат Мосийчук ранен в результате взрыва в Киеве, по меньшей мере один человек погиб

Народный депутат Игорь Мосийчук (фракция Радикальной партии) ранен в результате взрыва, произошедшего в Киеве 25 октября при выходе из помещения телеканала «Эспрессо».

Также сообщается о ранении политолога Виталия Балы, который был рядом с ним, и еще нескольких человек. Как следует из сообщений, по крайней мере один, а возможно, и двое раненых умерли.

По сообщениям, один из раненых по дороге в больницу умер от ранений, личность погибшего мужчины еще устанавливается.

Мосийчук и Бала находятся в больнице. По сообщениям, у Мосийчука много осколочных ранений, его оперируют.

Также был тяжело ранен его охранник или помощник. Народный депутат от Радикальной партии Дмитрий Линько позже заявил, что погибший – именно охранник-помощник Игоря Мосийчука по имени Руслан.

Лидер партии Олег Ляшко тоже написал, что охранник Руслан скончался в больнице от травм в результате взрыва.

Таким образом, вероятно, может идти речь уже о двух погибших.

В пресс-службе депутата и его окружении заявляют о покушении на его жизнь.

Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк заявил, что, вероятно, речь может идти о покушении на убийство.

Народный депутат Антон Геращенко (фракция «Народный фронт»), член коллегии Министерства внутренних дел, заявил, что одна из версий, среди других – «действия российских спецслужб для дестабилизации общественно-политической обстановки на фоне акций протеста». Олег Ляшко, со своей стороны, заявил, что, «очевидно, это работа вражеских спецслужб, потому что работали профессионально».

А уже упомянутый Дмитрий Линько заявил, что «покушение на Мосийчука – это дело рук Кадырова, сомнений нет». Доказательств возможной причастности Рамзана Кадырова, главы республики Чечни на Северном Кавказе в России, депутат не привел.

По сообщениям, взорвался, скорее всего, припаркованный у выхода из телеканала мотоцикл. Взрыв, как полагают, был направлен по направлению к выходу. Сначала предполагали, что взорвали автомобиль, который стоял у выхода.