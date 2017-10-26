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Порошенко об освобождении Чийгоза и Умерова: «окончательная победа будет, когда вернем Крым»

Ильми Умеров (л), Ахтем Чийгоз (п), комбинированное фото

Президент Украины Петр Порошенко поздравил освобожденных российскими властями осужденными ими ранее лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова. Как сообщила пресс-служба Порошенко, президент Украины по телефону говорил с Чийгозом и Умеровым, в данный момент находятся в Турции.

«Сегодня для миллионов украинцев, которые боролись, молились за ваше освобождение, очень счастливый день... Я считаю, что сегодня вы подарили надежду не только тем, кто боролся за ваше освобождение, а всем крымским татарам – правда все равно победит, и мы все равно вернем Крым. И что Украина восстановится, и мы точно будем вместе», – добавил Порошенко.

При этом президент добавил: «Я вас не поздравляю со свободой, ибо свобода будет тогда, когда мы с вами будем вместе с нашими крымскими татарами в Крыму. Вот это будет настоящая свобода. А сейчас это очень важный, но промежуточный этап нашей борьбы».

Президент подчеркнул, что поручил послу Украины в Турции обеспечить все необходимые процедуры и уже в ближайшее время Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова ждут в Киеве.

«Я горжусь вами, потому что вы настоящие украинские патриоты. Вы настоящие сыновья Украины и сыновья крымскотатарского народа. Вы продемонстрировали силу духа и я это приветствую, потому что вы настоящие герои», - сказал президент Украины.

Он поинтересовался состоянием здоровья Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова и отметил, что в Киеве они смогут пройти полное медицинское обследование и лечение.

Лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в аннексированном Крыму, днем 25 октября передали Турции.

Президент Украины Петр Порошенко 25 октября поблагодарил президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана за его усилия в освобождении осужденных в Крыму лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова.

Подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд 27 сентября приговорил Умерова к двум годам колонии-поселения, ему запрещено два года заниматься публичной деятельностью и выступать в СМИ. Умерова обвиняли в публичных призывах к сепаратизму. Он называл возбужденное против него уголовное дело политически мотивированным.

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма приговорил к 8 годам колонии одного из лидеров крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза. Он был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Чийгоза обвинили в организации массовых беспорядков.

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