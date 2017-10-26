Порошенко об освобождении Чийгоза и Умерова: «окончательная победа будет, когда вернем Крым»

Президент Украины Петр Порошенко поздравил освобожденных российскими властями осужденными ими ранее лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова. Как сообщила пресс-служба Порошенко, президент Украины по телефону говорил с Чийгозом и Умеровым, в данный момент находятся в Турции.

«Сегодня для миллионов украинцев, которые боролись, молились за ваше освобождение, очень счастливый день... Я считаю, что сегодня вы подарили надежду не только тем, кто боролся за ваше освобождение, а всем крымским татарам – правда все равно победит, и мы все равно вернем Крым. И что Украина восстановится, и мы точно будем вместе», – добавил Порошенко.

При этом президент добавил: «Я вас не поздравляю со свободой, ибо свобода будет тогда, когда мы с вами будем вместе с нашими крымскими татарами в Крыму. Вот это будет настоящая свобода. А сейчас это очень важный, но промежуточный этап нашей борьбы».

Президент подчеркнул, что поручил послу Украины в Турции обеспечить все необходимые процедуры и уже в ближайшее время Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова ждут в Киеве.

«Я горжусь вами, потому что вы настоящие украинские патриоты. Вы настоящие сыновья Украины и сыновья крымскотатарского народа. Вы продемонстрировали силу духа и я это приветствую, потому что вы настоящие герои», - сказал президент Украины.

Он поинтересовался состоянием здоровья Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова и отметил, что в Киеве они смогут пройти полное медицинское обследование и лечение.

Лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в аннексированном Крыму, днем 25 октября передали Турции.

Президент Украины Петр Порошенко 25 октября поблагодарил президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана за его усилия в освобождении осужденных в Крыму лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова.

Подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд 27 сентября приговорил Умерова к двум годам колонии-поселения, ему запрещено два года заниматься публичной деятельностью и выступать в СМИ. Умерова обвиняли в публичных призывах к сепаратизму. Он называл возбужденное против него уголовное дело политически мотивированным.

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма приговорил к 8 годам колонии одного из лидеров крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза. Он был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Чийгоза обвинили в организации массовых беспорядков.