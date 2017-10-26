Ахтем Чийгоз: освобождение стало для меня неожиданностью

Один из лидеров крымскотатарского национального движения Ахтем Чийгоз рассказал, что освобождение для него стало неожиданностью, поскольку он был готов отсидеть весь срок, который ему назначил подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма. Об этом 26 октября Чийгоз сказал в эфире Радио Крым.Реалии.

«Наше освобождение (Чийгоза и Умерова – КР) серьезный прорыв Украины и Турции. Для меня это стало неожиданностью, потому что я, в принципе, настраивался на то, что нужно сидеть 8 лет. Для меня было полной неожиданностью узнать, что мы летим в Турцию. Мы, конечно же, очень стремимся и сегодня будем у себя, в своей стране – в Киеве», – сказал Ахтем Чийгоз.

Он также добавил, что с первого дня задержания ему предлагали просить об освобождении, позже – о помиловании, однако Чийгоз демонстративно отказывался от этого.

По словам Чийгоза, он намерен продолжать борьбу за освобождение всех политзаключенных, находящихся в России и аннексированном ею Крыму.

«Изменились только условия той борьбы, которую я в принципе и продолжал, находясь в тюрьме. Я убежден, что теперь у меня появится больше возможностей», – отметил Чийгоз.

Лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в аннексированном Крыму, днем 25 октября передали Турции.

Президент Украины Петр Порошенко 25 октября поблагодарил президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана за его усилия в освобождении осужденных в Крыму лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова.

Подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд 27 сентября приговорил Умерова к двум годам колонии-поселения, ему запрещено два года заниматься публичной деятельностью и выступать в СМИ. Умерова обвиняли в публичных призывах к сепаратизму. Он называл возбужденное против него уголовное дело политически мотивированным.

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма приговорил к 8 годам колонии одного из лидеров крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза. Он был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Чийгоза обвинили в организации массовых беспорядков.