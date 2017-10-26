В результате взрыва в Киеве погибли два человека – СБУ

В результате взрыва, который прозошел вечером 25 октября у помещения телеканала «Эспрессо» в Киеве, погибли два человека. Об этом сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

По информации Радіо Свобода, ранее стало известно о гибели одного человека – 30-летнего охранника депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука. При этом представитель СБУ не уточнила, кем является второе погибшее лицо.

«Следствие рассматривает все версии, уже установлено, что неизвестные взорвали мопед неподалеку от места передвижения депутата. На месте событий работает совместная следственно-оперативная группа полиции, которая устанавливает детали трагедии», – пояснила Гитлянская.

Пресс-секретарь СБУ подтвердила, что факт взрыва расследуют следователи Главного управления СБУ, уголовное производство возбуждено по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины («Террористический акт»). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишением свободы.

Ранее стало известно, что во время взрыва, который произошел в Киеве 25 октября, был ранен депутат Игорь Мосийчук (фракция Радикальной партии). Также сообщали о тяжелом ранение политолога Виталия Балы, который был рядом с ним.