Трамп: Россия препятствует усилиям США по ядерному разоружению КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил 25 октября, что Россия препятствует усилиям США по ядерному разоружению Северной Кореи, зато роль Китая в этом деле является полезной. В интервью Fox Business Network Трамп заявил, что будет легче урегулировать ядерную проблему Северной Кореи, если у США улучшатся отношения с Россией.

«Китай помогает нам и, возможно, Россия действует по-другому и вредит тому, что мы делаем», – заявил Трамп, имея в виду давление на Северную Корею путем жестких экономических санкций.

«Думаю, мы могли бы иметь хорошие отношения» с Россией, – добавил Трамп. – Думаю, что северокорейскую ситуацию было бы легче решить».

В этом году серия испытаний баллистических ракет и ядерного оружия в КНДР подняли градус напряженности в заявлениях самого Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Трамп давил и на Россию, и на Китай, чтобы они помогли контролировать ядерную программу своего соседа. Россия поддерживает отношения с Пхеньяном, но Китай является крупнейшим торговым партнером и союзником Северной Кореи, осуществляя более 90% международной торговли с изолированной страной.

Отношения между США и Россией являются напряженными после аннексии Москвой Крыма в 2014 году, российской поддержки сирийского президента Башара Асада и вероятного вмешательства России в президентские выборы 2016 года в США.