Совет Россия – НАТО намерен обсудить ситуацию в Украине

Совет Россия – НАТО 26 октября в третий раз в этом году собирается на совместное заседание, в повестке дня – ситуации в Украине и Афганистане, сообщает Радіо Свобода.

Представители НАТО, а также российский представитель Александр Грушко, собираются в штаб-квартире альянса в Брюсселе, когда отношения между Западом и Москвой напряжены из-за аннексии Россией украинского Крыма и поддержки Москвой сепаратистов на востоке Украины.

На прошлой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что внимание будет сосредоточено на конфликтах в Украине и Афганистане, а также на путях уменьшения риска нештатных ситуаций во время военных учений или наблюдений.

Ожидается также, что представители НАТО и России обсудят военные учения «Запад-2017», которые Россия провела совместно с Беларусью в сентябре. Это привело к приближению тысяч военных России к границам НАТО на востоке Европы и вызвало обеспокоенность намерениями Москвы.