Гройсман об освобождении Чийгоза и Умерова: Россия была вынуждена пойти на уступки

Российские власти были вынуждены были пойти на уступки при переговорах об освобождении лидеров крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза. Об этом премьер-министр Владимир Гройсман написал на странице в Фейсбуке.

«Оккупанты не прекратили репрессии против крымскотатарского народа Украины, но на этот раз были вынуждены пойти на уступки. Мужеством и патриотизмом Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза нельзя не восхищаться. С нетерпением ждем их на родной земле», – сказано в сообщении.

Владимир Гройсман также отметил, что Умеров и Чийгоз прибудут в Киев 26 октября.

Лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в аннексированном Крыму, днем 25 октября передали Турции.

Президент Украины Петр Порошенко 25 октября поблагодарил президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана за его усилия в освобождении осужденных в Крыму лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова.

Подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд 27 сентября приговорил Умерова к двум годам колонии-поселения, ему запретили два года заниматься публичной деятельностью и выступать в СМИ. Умерова обвиняли в публичных призывах к сепаратизму. Он называл возбужденное против него уголовное дело политически мотивированным.

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма приговорил к 8 годам колонии одного из лидеров крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза. Он был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Чийгоза обвинили в организации массовых беспорядков.