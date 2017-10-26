Чийгоз о возвращении в Украину: «Я буду рад видеть любого гражданина моей страны»

В Киеве готовятся к встрече лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в аннексированном Крыму и переданных Турции. Дату возвращения в Украину – 26 октября – подтвердил Крым.Реалии Ахтем Чийгоз.

«Я буду рад видеть любого гражданина моей страны», – сказал лидер крымскотатарского национального движения.

Чийгоз и Умеров прибудут в аэропорт «Борисполь» вечером, тогда же состоится встреча с журналистами, подтвердили в Меджлисе крымскотатарского народа.

Лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в аннексированном Крыму, днем 25 октября передали Турции.

Президент Украины Петр Порошенко 25 октября поблагодарил президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана за его усилия в освобождении осужденных в Крыму лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова.

Подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд 27 сентября приговорил Умерова к двум годам колонии-поселения, ему запрещено два года заниматься публичной деятельностью и выступать в СМИ. Умерова обвиняли в публичных призывах к сепаратизму. Он называл возбужденное против него уголовное дело политически мотивированным.

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма приговорил к 8 годам колонии одного из лидеров крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза. Он был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Чийгоза обвинили в организации массовых беспорядков.