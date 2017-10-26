Чийгоз о состоянии здоровья: турецкие медики провели осмотр, обследоваться буду в Киеве

Медики в Турции провели внешний осмотр лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, однако детальное обследование решено проводить в Киеве. Об этом Крым.Реалии рассказал Ахтем Чийгоз.

«Это (состояние здоровья – КР) не было первостепенным в той ситуации, в которой я находился последние три года. А сейчас эмоции, общение с близкими и родными людьми, ожидание того, что я сейчас приеду в страну, которую я люблю, компенсирует те издержки, которые могут быть», – поделился Чийгоз.

Как стало известно, Чийгоз и Умеров прибудут в Киев вечером 26 октября.

Лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в аннексированном Крыму, днем 25 октября передали Турции.

Подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд 27 сентября приговорил Умерова к двум годам колонии-поселения. Умерова обвиняли в публичных призывах к сепаратизму. Он называл возбужденное против него уголовное дело политически мотивированным. Сторона защиты не раз заявляла о ряде болезней у Ильми Умерова, которые могли привести к нежелательным последствиям в условиях заключения.

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма приговорил к 8 годам колонии одного из лидеров крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза. Он был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Чийгоза обвинили в организации массовых беспорядков, своей вины он не признал.