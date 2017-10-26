В Севастополе сносят торговые павильоны возле рынка «Московский» (+ видео)

Возле рынка «Московский» в Севастополе 25 октября начали демонтаж торговых павильонов. Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, три дня назад на объектах отключили элекстричество и предупредили, что «будут сносить всех по очереди».

«Когда снимали крышу первого павильона, товар был внутри. Мы подали апелляцию, но они не ждут. Они нам сделали такой подарок к Новому году. Нас, тех, кто останется без работы, больше тридцати человек. Вчера здесь был митинг, но им все равно», – рассказал продавец одного из торговых павильонов.

В октябре подконтрольное Кремлю правительство Севастополя огласило список объектов, которые подлежат демонтажу, среди них и павильоны возле рынка «Московский».

Согласно документу, незаконными называют и несколько жилых домов по улицам Артидивизионовской, Героев Бреста, Стрелецкой, а так же гаражи, гостиницы, бары, пристройки к ресторанам и придомовым территориям.

25 сентября правительство города отчиталось о вручении севастопольским предпринимателям более 400 уведомлений о демонтаже торговых объектов, которые местные власти посчитали незаконными. На ликвидацию таких объектов в бюджете города российские власти заложили 10 миллионов рублей (около 4,8 миллиона гривен).