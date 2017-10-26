Освобождение Чийгоза не удастся юридически привязать к «делу 26 февраля» – адвокат

Адвокат Эдем Семедляев, который является защитником фигурантов «дела 26 февраля», по которому в том числе проходил освобожденный ныне один из лидеров крымскотатарского национального движения Ахтем Чийгоз, считает, что «юридически привязать факт освобождения Чийгоза к делу не удастся». Об этом Семедляев рассказал в комментарии Крым.Реалии.

«Пока мы не знаем, как это может сказаться, потому что не знаем подробности условий освобождения Ахтема Чийгоза. В отношении него есть приговор, его опустили на каком-то основании, муфтий что ли там написал прошение о помиловании… мы не знаем. Это психологически может сказаться на судью, что тот, кого они называли организатором уже на свободе, а ребята (другие фигуранты «дела 26 февраля» – КР) в суде, и рука не дрогнет дать им реальные сроки», – предположил адвокат.

В 2015 году на полуострове начали судить группу крымскотатарских активистов за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины у стен здания Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Их обвиняют в участии в массовых беспорядках.

Позже суд разделил «дело 26 февраля» на два: отдельно – по одному из лидеров крымскотатарского национального движения Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову, Мустафе Дегерменджи, Эскендеру Кантемирову, Таляту Юнусову, Эскендеру Эмирвалиеву, Арсену Юнусову и Эскендеру Небиеву.

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма приговорил к 8 годам колонии одного из лидеров крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза. Он был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Чийгоза обвинили в организации массовых беспорядков.

Одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза днем 25 октября передали Турции.

В отношении других фигурантов «дела 26 февраля» судебные заседания продолжаются.