В Госдуме России поддержали блокировку сайтов «нежелательных» организаций

Госдума России в первом чтении приняла законопроект, который позволяет блокировать сайты «нежелательных» организаций без решения суда. Как сообщает Радио Свобода, инициативу поддержали 327 депутатов. Против никто не проголосовал, еще трое воздержались.

Авторы законопроекта – представители партии «Единая Россия», «Справедливой России» и коммунисты.

Депутаты посчитали действующую процедуру блокировки сайтов «слишком сложной» и предлагают убрать необходимость получения судебного решения. Фактически, блокировать сайты сразу после запроса Генпрокуратуры в Роскомнадзор.

В настоящее время в России признана «нежелательной» деятельность 11 организаций. В их числе Национальный фонд в поддержку демократии, Американо-российский фонд по экономическому и правовому развитию, Институт «Открытое Общество» и зарегистрированное в Великобритании движение «Открытая Россия».

За сотрудничество с этими организациями в России предусмотрена административная и уголовная ответственность.