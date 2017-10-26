Подконтрольное Кремлю Министерство имущественных и земельных отношений Крыма намерено продать акции трех санаториев на Южном берегу Крыма. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«За акции АО «Санаторий «Ай-Петри» власти намерены выручить 224,7 миллиона рублей (около 103 миллиона гривен – КР) , за «Санаторий «Мисхор» – 111, 1 миллиона рублей (около 51 миллиона гривен – КР) и за «Дюльбер» 52,9 миллиона рублей (около 24,3 миллиона гривен – КР)», – сказано в сообщении.

В ведомстве отмечают, что на продажу санаториев пошли из-за того, что не выполнили план приватизации на 2017 год.

«Вместо 700 миллионов рублей (около 322 миллиона гривен – КР) в бюджет поступило лишь 170 миллионов рублей (около 78 миллиона гривен – КР). Недовыполнение плановых поступлений обусловлено низкой ликвидностью предлагаемого к продаже имущества и отсутствием покупательского спроса», – пояснила российский заместитель министра имущественных и земельных отношений Крыма Оксана Лахина.

В августе сообщалось, что подконтрольные России власти Крыма планируют выставить на продажу имущество первого из 11 санаториев, которые принадлежали ранее крымскому Минздраву.

Подконтрольное Кремлю правительство полуострова 11 октября сообщило, что недвижимое имущество шести автозаправочных станций, базу отдыха «Шахтерские зори» и пансионат «Орел» также продадут на открытом аукционе.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».