Лауреатом премии Сахарова стала оппозиция Венесуэлы

Лауреатами премии Сахарова «За свободу мысли» в 2017 году стали демократическая оппозиция и политзаключенные Венесуэлы. Решение объявили 26 октября в Европейском парламенте в Страсбурге.

Церемония награждения состоится в декабре.

В Венесуэле в течение нескольких месяцев продолжается политический и экономический кризис. Протестующие внутри страны и страны Запада критиковали правительство президента Николаса Мадуро в авторитарности.

Властный режим Венесуэлы, которому противостоит оппозиционно настроенный парламент страны, устроил выборы в новосозданное «конституционное собрание», которые бойкотировали и не признали оппозиционные силы. Эти сборы, задачей которых теоретически было создание новой Конституции, заявили, что берут на себя функции парламента. Собрание также без голосования одобрило устранение главного прокурора страны. А Верховный суд Венесуэлы, тоже подконтрольный власти, устранил с должностей и арестовал нескольких известных мэров городов из ряд оппозиции.

Премия Сахарова была основана Европарламентом в 1988 году и вручается за выдающийся вклад в защиту прав человека и основных свобод. В денежном выражении она составляет 50 тысяч евро.

В прошлом году премию получили правозащитницы из Ирака Надиа Мурад и Ламия Аджи Башар - защитники сообщества езидов и женщин, переживших сексуальное рабство группировки «Исламское государство».

В разные годы лауреатами премии становились Нельсон Мандела, Белорусская ассоциация журналистов, «Репортеры без границ» и российское правозащитное общество «Мемориал».